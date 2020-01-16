ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تصويب أوضاع المحالين للتقاعد..

استئناف لجنة تحديث بيانات رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 17:50 - 16 يناير 2020
رواتب موظفي السلطة رواتب موظفي السلطة
جوال
مشاركة

استأنفت لجنة تحديث بيانات موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة، اليوم الخميس، عملها على دراسة ملف رواتب الموظفين.

ووفق بيان مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي لها، فإن اللجنة المكونة من ممثلين عن ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية، برئاسة وكيل وزارة المالية، ستقدم قريبا توصياتها لمجلس الوزراء لتصويب أوضاع موظفي قطاع غزة المحالين على التقاعد المالي.

وأشار البيان، إلى أن الحكومة عدلت نسبة الصرف لموظفي تفريغات 2005 إلى ضعف ما كان عليه عند تسلم الحكومة مهامها.

ولفت أن رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الوزراء والحكومة يولون اهتمامها خاصا لقطاع غزة، لمعالجة قضايا رواتب الموظفين فيها، وتقديم كل ممكن من المشاريع التطويرية لقطاع غزة ومساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل فيها.

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات