باحثون ألمان: الذكاء الاصطناعي لازالة الملفات غير المفيدة من الحاسوب

أكد باحثون من ألمانيا، إنهم سيستخدمون الذكاء الاصطناعي لمساعدة الإنسان في التخلص من الملفات غير المفيدة الموجودة على جهاز حاسوبه.

وأوضحت أستاذة تقنية المعلومات التطبيقية والنظم المعرفية، بجامعة بامبرغ بولاية بافاريا الألمانية البروفيسور أوته شميد: "جميعنا يستخدم ملفات وصورا لا حصر لها، وهي ملفات تعوقنا خلال عملنا اليومي".

وأشارت الأستاذة الألمانية، امس، إلى أن هذا هو السبب الذي جعلها تطور هي وفريقها نظام مساعدة يعمل بشكل تفاعلي مع المستخدم، أطلقت عليه اسم «Dare2Del»، وهو نظام يبين للمستخدم لدى إغلاقه أحد البرامج التي كان يستخدمها، خمس ملفات يقترح النظام حذفها، ويبرر له في الوقت ذاته سبب اقتراح الحذف، وقالت، إن المستخدم هو في النهاية من يقرر حذف هذه الملفات أو الاحتفاظ بها، مؤكدة إمكانية تكييف هذه المبررات بشكل شخصي وفقا لكل مستخدم على حدة.

وأوضحت الأستاذة الألمانية أن تنفيذ هذا المشروع سيستغرق ثلاثة أعوام.