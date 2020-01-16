تصريحات النقيب صبحة تفجر غضب أطباء غزة

أثارت تصريحات نقيب الأطباء شوقي صبحة، بتخلي النقابة عن الأطباء في قطاع غزة، وأن مطالب النقابة من وزارة الصحة لا تشملهم، على اعتبار أنهم نقابة أردنية تضم العاملين في الضفة الغربية فقط، استياء الأطباء في قطاع غزة، وأجمعوا على أن تصريحاته غير مسؤولة وتنم عن تفرقة بين الأخوة الأطباء في جميع أرجاء الوطن.

وكانت النقابة قد خاطبت وزيرة الصحة مي كيلة، بطلب علاوة للأطباء العموميين أسوة بالأخصائيين، وتثبت موظفي العقود، في محافظات الضفة الغربية، دون ذكر لأطباء غزة الذين أنهكتهم العقوبات والإجراءات من قبل السلطة بخصم رواتبهم، وإجبارهم على التقاعد المبكر، والتقاعد المالي، والتي ساهمت في تراجع الخدمات في قطاع غزة، فيما ردت وزيرة الصحة مي كيلة على رسالة شوقي صبحة، بأن مجلس الوزراء قرر رفع علاوة الأطباء العاديين بنسبة 200% أسوة بالأطباء الأخصائيين، وسيتم تطبيقها في ظل تحسن الموارد المالية للحكومة، خاصة أنها تتعرض لإجراءات من قبل الإدارة الامريكية وإسرائيل، وخصم من أموال المقاصة وهو ما أثر سلبياً على مواردها المالية ولم تأت الوزيرة في رسالتها على ذكر أطباء قطاع غزة الذين يعانون الأمرين، حيث جزء منهم تم إجبارهم على التقاعد المالي، وجزء يتم خصم من راتبه 25% شهرياً، ورفع العلاوات الاشرافية والإدارية.

المكتب الحركي الطبي المركزي في قطاع غزة، التابع لحركة فتح، اعتبر تصريحات نقيب الأطباء شوقي صبحة، توتيرية وغير مسؤولة وساهمت في إثارة الغضب لدى جموع الأطباء في فلسطين، وقال المكتب في بيان له تعقيباً على تصريحات صبحة، أنه كان الأجدر بنقيب الأطباء ان يتحدث كمسؤول وبنفس وحدودي ويسعى للملمة الصفوف وتوحيد جموع الأطباء والعمل على إعادة الحقوق للجميع قدر المستطاع.

وأضاف المكتب الحركي، "لا يخفي على أحد ما يعانيه الأطباء في قطاع غزة من تهميش وخصم على الرواتب، وتمييز في العلاوات، وحرمان من الترقيات، والحق في التوظيف، والكثير من الحقوق، في ظل ما يعانيه الوطن من مؤامرات داخلية وخارجية، تستهدف المشروع الوطني والدولة.

وطالب المكتب نقيب الأطباء بالاعتذار عن تصريحاته التوتيرية، لأن الأطباء جسم واحد لا تفرقه الحدود والمسافات. وشدد المكتب على مطالب الأطباء المشروعة بالمساواة بين شطري الوطن، وإعادة كافة الحقوق والمستحقات للأطباء البواسل، وأنه من الآن وصاعداً لن يبقى الأطباء صامتين على التمييز بينهم وبين إخوانهم في المحافظات الشمالية.

يطالب بزيادة علاوة المهنة بنسبة 200% للاطباء وعندما سؤل عن الاطباء الفلسطينيين فى غزة ممن يتقاضوا ربع رواتبهم كان رد ما يسمى بنقيب الاطباء ان لا دخل لهم بهؤلاء الاطباء و انهم نقابة اردنية

الدكتور فضل عاشور، عقب على تصريحات نقيب الأطباء على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، قائلاً :" هكذا شخص يتحدث بهذا الكلام أقل ما يمكن وصفه أنه مجرد وغد .(..) وعلى الأطباء ووزارة الصحة والمؤسسات الطبية أن لا تسمح بمرور ذلك بهذه البساطة.. فالموضوع أكثر جوهرية من النقابة ورئيس النقابة بل ومن كل الأطباء.

وحظي منشور الدكتور فضل بردود من قبل الأطباء مستنكرين ما ذهب إليه نقيب الأطباء في الضفة الغربية.

يشار إلى أن جميع العاملين في القطاع الطبي من أطباء وممرضين وإداريين في قطاع غزة ويتلقون رواتبهم من السلطة برام الله ، تعرضوا لانتكاسات جراء الإجراءات التي اتخذتها السلطة على قطاع غزة منذ أكثر من عاملين، وخفض رواتبهم ورفع العلاوات عنهم وغيرها، وهو ما أدى الى مع سوء الأوضاع في قطاع غزة إلى هجرة العديد منهم للخارج بحثاً عن حياة أفضل تحترم امكاناتهم وتضحياتهم.