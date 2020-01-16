مؤسسة حقوقية: الاحتلال حول معبر "ايرز" لمصيدة ومكان للابتزاز والمساومة

استنكرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على قطاع غزة واستمرار حرمان سكانه من حقوقهم الأساسية ولا سيما حقهم في التنقل والحركة والذي يشكل مساساً بمجموعة من حقوق الإنسان.

و أكدت المؤسسة الحقوقية إنها تنظر بخطورة بالغة، لتقييد حركة وتنقل المواطنين، وتستنكر الاعتقالات المستمرة على حاجز بيت حانون/ إيرز في ظل استمرار معاناة المواطنين من سكان قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم من خلال القيود المفروضة على حرية الحركة والتنقل للمواطنين.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت يوم أمس الموافق 15/1/2020، المواطن صلاح عبد المالك عيد القرا (38 عاماً) من سكان قطاع غزة، عندما توجه إلى معبر بيت حانون، بغرض مقابلة المخابرات الإسرائيلية، التي قامت باحتجازه واقتادته إلى مركز توقيف، وعليه أبلغت سلطات الاحتلال الارتباط العسكري الفلسطيني، أنها اعتقلت القرا في اليوم نفسه.

وكذلك اعتقلت سلطات الاحتلال بتاريخ 14/ 1/2020، المواطن/ وليد مصطفى ديب سالم،(43) عام من سكان مدينة غزة، أثناء مروره على معبر بيت حانون للسفر لجسر الأردن. وتشير المعلومات التي رصدتها مؤسسة الضمير لحقوق الانسان بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام 2019، (13 مواطن) على معبر بيت حانون (ايرز) أثناء تنقلهم من وإلى قطاع غزة وبعد إجرائهم المقابلات بهدف السماح لهم بالمرور, مما يؤكد بأن سلطات الاحتلال جعلت من معبر بيت حانون مصيدة للاعتقال ومكان للابتزاز والمساومة والضغط على المواطنين ولاسيما أصحاب الحالات الإنسانية كالمرضى والطلاب وحالات جمع الشمل للعائلات.

و طالبت مؤسسة الضمير بالافراج الفوري عن المعتقلين القرا وديب سالم، ووقف الاعتقالات التعسفية والقيود المفروضة على سكان قطاع غزة.

كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة بحق المدنيين الفلسطينيين والتحرك لضمان احترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، والعمل على رفع الحصار المفروض على قطاع غزة. وكذلك تطالب بضرورة ضمان حرية الحركة والتنقل لسكان قطاع غزة من وإلى قطاع غزة.