تغييرات جذرية في فريق برشلونة

أجرى مدرب برشلونة الجديد كيكي سيتين سيجري تغييرات جذرية في الفريق الكتالوني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن سيتين يريد استعادة روح المنافسة في الفريق، ونيته هي العمل بشكل يومي على أكمل وجه دون راحة حتى يتمكن اللاعبون من إعطاء الحد الأقصى في الملعب.

كما ينوي مدرب برشلونة الجديد الإعلان عن قائمة الفريق المستدعاة في نفس يوم المباراة مثلما كان يفعل لويس إنريكي في عامه الأول، على عكس إرنستو فالفيردي الذي كان يعلن القائمة عشية يوم المباراة.

وفي حال كانت مباراة برشلونة ليلا، ستكون الجلسة التدريبية قبل يوم المباراة في الصباح، وليست في المساء كما كان مع فالفيردي، وسيكون هناك جلسة تدريبية تكتيكية صباح يوم المباراة.

يذكر أن برشلونة أعلن أول أمس إقالة إرنستو فالفيردي الذي حقق 4 بطولات فقط خلال قيادته للفريق الكتالوني منذ العام 2017 (لقب الدوري الإسباني في مناسبتين، كأس إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني)، وعين بدلا منه مدرب ريال بيتيس السابق كيكي سيتين بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2022.