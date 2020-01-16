إطلاق برنامج الأيام الإرشادية لطلبة الثانوية العامة "توجيهي"

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنهاءها الاستعدادات اللازمة لإطلاق برنامج الأيام الإرشادية التعريفية لطلبة الثانوية العامة للعام الأكاديمي 2019-2020.

وبيّنت وزارة التربية في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن البرنامج يهدف لتوجيه طلبة الثانوية العامة لمرحلة التعليم العالي، وتحفيزهم لتحقيق مستويات أفضل لاجتياز هذه المرحلة.

وأشارت إلى أن البرنامج الارشادي يسعى لتعريف الطلبة بأنظمة وقوانين وتعليمات الوزارة، وأسس القبول في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها المتاحة.

وفي وقت سابق، نظمت الوزارة ورشتي عمل بعنوان "نحو أيام إرشادية هادفة"، بمشاركة ممثلين عن 20 مؤسسة تعليم عال فلسطينية.

وأوضحت أنها أقرت خلال الورشتين برنامج الأيام الإرشادية الذي يشمل 11 يوما إرشاديا موزعة على الجامعات في المحافظات الشمالية.

ولفتت أن فعاليات البرنامج الارشادي ستبدأ يوم الثلاثاء 4/2/2020 في جامعة القدس، وتختتم فعالياتها يوم الثلاثاء 4/3/2020 في الجامعة العربية الأمريكية.