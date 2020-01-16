الطقس: انخفاض الحرارة الليلة و امطار غزيرة غداً الجمعة

تعود في ساعات الليل الأجواء الباردة، و يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتتهيأ الفرصة لتساقط زخات محلية من الأمطار في ساعات الليل في مناطق محدودة من البلاد قد تكون غزيرة أحياناً، وتكون الأجواء باردة في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق.

و بحسب موقع "طقس فلسطين"، فتتأثر البلاد مساء غدٍ الجمعة بمنخفض جوي، حيث من المتوقع سقوط أمطار مصحوبة بعواصف رعدية في مناطق متفرقة من الاراضي الفلسطينية، و تكون الأجواء باردة بشكل عام في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية.

و يستمر تأثير المنخفض الجوي حتى الاحد، حيث يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتسود أجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق مع تشكل الضباب في المرتفعات ، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة. والله تعالى أعلم