دراسة: الفلسطينيون من أبناء الألفية "الأكثر تشاؤماً" بشأن أفق السلام

أجرى الصليب الأحمر الدولي دراسة مسحية حول استهدفت جيل الألفية في العديد من البلدان المنكوبة بالنزاعات، وأظهرن أن الفلسطينيين الأكثر تشاؤماً من حيث آرائهم حول أفق السلام.

ووفق الدراسة، التي استطلعت آراء أكثر من 16,000 شخص، حيث يرى معظم الفلسطينيين من أبناء الألفية أن النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني "لن ينتهي أبداً، نصفها تقريباً في حالة سلام ونصفها الآخر متضرر من النزاع.

وجاء فيها، أن ما يقارب 52% ممن شملتهم الدراسة من الفلسطينيين يعتقدون أن النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني "لن ينتهي أبدا"، مما يجعلهم الأقل تفاؤلاً مقارنةً بالأشخاص الذين شملهم الاستطلاع في البلدان الأخرى المتأثرة بالحروب.

وتشير النتائج إلى أنّ القلق ينتاب أبناء هذا الجيل إزاء المستقبل، ومن المرجح أن تؤدي التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط إلى تزايد هذه المخاوف، إذ يعتقد حوالي نصف من شملهم الاستطلاع في جميع أنحاء العالم أنه من المرجح أن تكون هناك حرب عالمية ثالثة خلال فترة حياتهم، وقد لاقى هذا التوجّه تأييداً بنسبة 65٪ من الفلسطينيين.

قال رئيس اللجنة الدولية بيتر ماورير: "قد يعكس هذا المؤشّر لدى أبناء جيل الألفية تبايناً متزايداً في وجهات النظر، وتصاعداً ملحوظاً في وتيرة الخطاب اللاإنساني".

وأضاف ماورير: "إذا كان أبناء جيل الألفية محقّين بشأن إمكانية اندلاع حرب عالمية ثالثة، فسيكون حجم المعاناة التي ستطال البلدان والقارات هائلاً. وفي هذا تذكير بمدى أهمية مراعاة قوانين الحرب التي تحمي البشرية في الحاضر والمستقبل".

وكشفت الصليب الأحمرعن بعض التوجهات المثيرة للقلق فيما يتعلق باحترام القانون الدولي الإنساني؛ إذ يعتقد حوالي 36٪ من أبناء الألفية في جميع أنحاء العالم أنه ينبغي عدم السماح للأسرى من مقاتلي العدو بالتواصل مع ذويهم، علماً بأن التواصل الأُسري حق أساسي يكفله القانون الدولي الإنساني.

ويؤيد غالبية جيل الألفية حول العالم، بمن فيهم الفلسطينيون، ضرورة فرض قيود على الحروب، فيما يعتقد 15% أن على المقاتلين "أن يفعلوا كل ما يتطلب الأمر للتغلب على العدو أثناء الحرب، بغض النظر عن الإصابات التي قد تنجم عن ذلك في صفوف المدنيين".