هيئة الأسرى: المعتقلون في "نفحة" و"ريمون" يعيشون أوضاع مأساوية

يعاني الأسرى الفلسطينيين الذين يتم نقلهم من سجن "ريمون" إلى "نفحة" من أوضاع مأساوية، لاسيما نقلهم دون أغراضهم الشخصية ونقص المواد الغذائية وغيرها.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، بأن إدارة سجن "ريمون" نقلت نحو 100 أسير، بعد عدّة عمليات قمع عنيفة نفّذتها إدارة السجون بحقّهم في الآونة الأخيرة.

وقالت إن الاحتلال نقلهم إلى قسمي (3) و(4) في "نفحة" مجرّدين من أغراضهم الشخصية، مؤكدة أنهم يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والأغطية والأجهزة الكهربائية.

واقتحمت إدارة السجن أقسام الأسرى مدجّجة بالأسلحة والكلاب البوليسية، واعتدت على الأسرى بالضرب المبرح، وألحقت الخراب بممتلكاتهم وأغراضهم الشخصية. وفق هيئة الأسرى.