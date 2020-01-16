ليبرمان: لدي الكثير من الأدوات لمنع اجراء انتخابات رابعة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية اليوم الخميس أن زعيم حزب "يسرائيل بيتنا" الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قال في تصريح له بأن لديه الكثير من الأدوات لمنع اجراء انتخابات رابعة، متعهداً يقوم بحل العُقدة السياسية في "إسرائيل" بعد الانتخابات، التي ستجري في 2 مارس / آذار المقبل.

و كانت "اسرائيل" أجرت انتخابات مرتين: إبريل / نيسان وسبتمبر / أيلول من العام 2019، دون إقامة هذه الحكومة، حيث تسير الأعمال حكومة انتقالية منقوصة الصلاحيات.

وقال ليبرمان في حديث إذاعي: "أتعهد، وأنا أوفي بالعهود: لن تكون هناك انتخابات رابعة". وأضاف "لدينا ما يكفي من الأدوات، لمنع إجراء انتخابات رابعة، وسنفعل ذلك. آخذ على عاتقي مسؤولية عدم إجراء انتخابات أخرى".

و من جهة ثانية حمّل ليبرمان أكبر كُتلتين في الكنيست (الليكود و أزرق أبيض) مسؤولية العُقدة السياسية في "اسرائيل".

و قال: " إن السبب الرئيسي لذهابنا إلى انتخابات ثالثة، هو أن 'الليكود' و'أزرق أبيض'، اختلفا على من سيكون الأول في التناوب على رئاسة الحكومة. حصلت القائمتان سويا على 65 مقعدًا، ولم يكونوا بحاجة إلى أي قائمة أخرى لتشكيل الحكومة. قلت لهم، 'شكّلوا حكومة'. استطاعوا تشكيل حكومة مستقرة، والتركيز على خدمة الشعب الإسرائيلي".

كما هاجم ليبرمان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لطلبه الحصانة من محاكمته على قضايا الفساد المُتهم بها، فقال "لا يمكننا جميعًا أن نكون رهائن لموضوع واحد وشخص واحد، مهما كانت أهميته".

وأضاف: "عندما كنتُ وزيراً في حكومته، رأيت أن الشيء الوحيد الذي كان يهم نتنياهو، هو إفشالي في منصبي، أردت العودة إلى سياسة التصفيات والاغتيالات لقادة الفصائل الفلسطينية في غزة، فأحبط نتنياهو ذلك، أردت إخلاء خان الأحمر، فمنع نتنياهو ذلك، إنه من سلّم مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية لياسر عرفات، ووقع معه على اتفاقية لنقل منطقة ج في الضفة الغربية، من السيطرة الإسرائيلية للسيطرة الفلسطينية، وصوّت لصالح تفكيك المستوطنات من قطاع غزة في العام 2005، نتنياهو ليس يمينيا وقويا".