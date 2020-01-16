ريفلين يبعث برسالة الى السيسي احتفالاً ببدء ضخ الغاز الى مصر

وجه رئيس الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، رسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي احتفالاً ببدء ضخ الغاز للقاهرة أمس الأربعاء.

وقالت وسائل اعلام "اسرائيلية" بأن ريفلين قد بعث رسالة للسيسي وذلك للاحتفال بافتتاح خط أنابيب الغاز الطبيعي وبدء تدفق الغاز التجاري من "إسرائيل" إلى مصر.

وقال ريفلين في الرسالة التي وقعها باللغات العربية و الانجليزية و العبرية: "إن تدفق الغاز يجلب معه فوائد لاقتصادنا، بعد أكثر من 40 عامًا من العلاقات السلمية. إن تعاوننا السياسي والأمني بالفعل أسس قوية تجلب الاستقرار والأمن لشعبينا، وأعتقد أنه يمكننا توسيع تعاوننا ليشمل مجالات مدنية إضافية".

وأضاف أن "إسرائيل ترى بالعلاقة مع مصر رصيداً استراتيجياً، وإنها عنصر حيوي للاستقرار الإقليمي، ومثال على ما هو ممكن في العلاقات المستقبلية عبر الشرق الأوسط".

وتابع "إن اتفاق الغاز الطبيعي الذي نحتفل به اليوم هو مجرد مثال واحد على الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها العمل بشكل أوثق، مما يعود بالنفع على الجميع، آمل أن يرى كل من القطاع الخاص ورجال الأعمال، الذين رحبت بهم في مقر إقامتي في القدس الأسبوع الماضي، فرصة لتطوير العديد من هذه المشاريع".

وأشار الموقع، إلى أنه بموجب اتفاقيات تم إبرامها في العامين المنصرمين وجرى تحديثها في الربع الأخير 2019، تُصدّر إسرائيل 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاماً مقبلة.

وكانت الاتفاقية الأولية الموقعة في فبراير/ شباط 2018، أوردت قيام شركة "ديليك" الإسرائيلية بتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة "دولفينوس هولدنج" المصرية على مدى 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار.