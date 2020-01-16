الاحتلال يهدم منزلا في الخليل ومنشآت في بيت لحم

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، منزلاً في مدينة الخليل المحتلة جنوبي الضفة بزعم البناء بدون الحصول على ترخيص.

وكانت الجرافات الإسرائيلية قد هدمت في وقت سابق من اليوم، منشآت سكنية وزراعية بمحافظة بيت لحم جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال هدمت منزل المواطن حسين سلامة، المبني من الطوب والإسمنت، بمساحة 150 مترا مربعا، في منطقة الديرات بمحافظة الخليل، وهو ثاني عملية هدم يتعرض لها المنزل خلال عام.

وفي وقت سابق من اليوم، هدمت جرافات الاحتلال خيمة سكنية وحظائر لتربية الأغنام للمواطن محمد زرينة في بلدة بيت جالا غربي بيت لحم.