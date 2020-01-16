هبط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الخميس، لأدى مستوى سواء في السوق السوداء أو التعاملات البنكية الرسمية.

ووصل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الخميس، في السوق السوداء أكثر من 2520 ليرة للدولار الواحد بينما في التعاملات الرسمية بلغ 1.511 ليرة لبنانية.

ويعتبر هبوط سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار خاصة في السوق السوداء هو أدنى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا.

وقالت صحيفة الأخبار اللبنانية: "إن استمرار هبوط الليرة لهذه المستويات القياسية المتدنية سيكون له انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية للمواطنين وسيؤدي إلى مزيد من الفقر بعد انخفاض قيمة رواتب الموظفين بالليرة إلى أكثر من 65%.

سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار اليوم الخميس (2020-1-16)

1 (LBP) ليرة لبنانية= 0.0007 (USD) دولار أمريكي

1 دولار أمريكي = 1,511.2500 ليرة لبنانية

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990 بسبب الفساد على مدى عقود ما حمل البلاد واحدا من أكبر أعباء الديون العامة في العالم.

وتشهد جمهورية لبنان منذ 17 أكتوبر العام الماضي 2019 مظاهرات واحتجاجات تصل في بعض الأحيان إلى استخدام العنف احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.