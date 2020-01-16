هبوط سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وإيران تقدم طوق نجاة

لا يزل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الخميس والعملات الأجنبية الأخرى يشهد هبوطًا حادًا خاصة في السوق السوداء.

ووفقًا للعديد من المواقع الإعلامية المختصة في أسعار العملات فإن سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في البنوك بلغ 1065 ليرة سورية، وفي السوق السوداء 1080 ليرة.

ويعتبر هذا الهبوط الحاد في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي غير مسبوق في أسعار جميع السلع والعملات في المنطقة.

يُشار إلى أن سعر صرف الليرة مقابل الدولار والعملات الأخرى يشهد هبوطًا منذ اندلاع الحرب داخل الأراضي السورية عام 2011.

وأدى سعر صرف الليرة السورية لإثارة جدلاً كبير في أوساط رجال أعمال ومصرفيون في سوريا، حيث تحدثوا عن الأسباب التي تقف وراء انخفاض الليرة السورية أمام الدولار إلى مستويات قياسية.

وعبر المصرفيون ورجال الاعمال السوريون عن خوفهم الشديد من التوترات المحتدمة في الشرق الأوسط والتي ساهمت في انخفاض الليرة.

وقال خبير مالي سوري كبير وفقًا لموقع رويترز: "هناك عوامل عديدة تركت أثارها على صرف العملة السورية منها العقوبات الدولية المفروضة على سوريا والضرر الذي ألحقته الحرب بالصناعة في البلاد وتحويل السوريين أموالهم في الخارج بدافع الخوف".

ووفقًا لرويترز فإن الجمهورية الإيرانية أودعت مئات ملايين الدولارات في الخزائن السورية مما منع المزيد من التراجع في العملة السورية.

من جهته قال مصرفي سوري يدعى، عبد اللطيف المارديني، أن "دعم طهران كان حبل نجاة وأبقانا واقفين على أقدامنا".