​​​​​​​بنك فلسطين ينظم مؤتمراً حول منهجية القيم في العمل المصرفي

دعا خبراء ومسؤوولون مصرفيون باعتماد منهجية مستدامة للقيم في نظام العمل المصرفي في فلسطين عبر تبني سياسات وإجراءات تسهم في تطوير عمل القطاع المصرفي والتأمين ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وصولاً لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة في فلسطين.

وجاءت هذه الدعوة خلال انعقاد مؤتمر منهجية القيم في القطاع المصرفي في فلسطين الذي نظمه بنك فلسطين بالشراكة مع التحالف العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم في مدينة رام الله بحضور السيد عزام الشوا، محافظ سلطة النقد الفلسطينية، والسيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين، والسيد بيتر بلوم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقيم، والسيد كيس فان بير ممثل المملكة الهولندية في فلسطين، وبمشاركة عدد من الخبراء الأجانب ورجال الأعمال الفلسطينيين والمسؤولين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وعدد من الصحفيين والإعلاميين.

وفي الجلسة الإفتتاحية، وعبر السيد هاشم الشوا عن سعادته بوجود رئيس التحالف العالمي للقيم على أرض فلسطين، وبحضوره المؤتمر الذي يعقد في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها وطننا. مؤكداً رغبته وبشكل جماعي بأن يتم تعميم أهمية القيم في منظومة المصارف الفلسطينية خاصة أن غالبية المصارف الفلسطينية مدركة لواقع العمل في فلسطين وأخلاقياته وظروفه.

وشجع الشوا جميع المؤسسات المالية والمصارف على اعتماد مبادئ التمويل المستدام والإلتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية، عبر دعم المرأة الفلسطينية والشباب والأطفال، والتأثير الإيجابي على المجتمع من خلال مشاريع المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التطوع في الأعمال المجتمعية. والاهتمام بشرائح مجتمعية مهمشة خارج إطار الخدمة المصرفية.

من ناحيته أكد معالي المحافظ عزام الشوا على إهتمام سلطة النقد والجهاز المصرفي الفلسطيني، في الالتزام بالقيم بما في ذلك المسؤولية الاجتماعية من خلال رعاية ودعم مشاريع التنمية المستدامة في مجالات الصحة والتعليم والمرأة والشباب والرياضة وذوي الاحتياجات الخاصة والبيئة ومكافحة الفقر وغيرها، فضلاً عن الجهود من أجل خلق بيئة مواتية كمتطلب لتمكين المرأة مصرفياً ومالياً، وتعزيز حملات التثقيف المالي والمصرفي.

وأشار معالي المحافظ إلى أن جهود القطاع المصرفي بقيادة سلطة النقد في مجال الشمول المالي باتت موضع ثناء وإشادة من المؤسسات العالمية، وأن هذه الجهود ستسهم في إيصال الخدمة المصرفية إلى الفئات المهمشة والمناطق النائية، موضحاً أن سلطة النقد أصدرت تعليماتها للمصارف بشأن الاستثمار في مشاريع اقتصادية تساهم في النمو الاقتصادي، بهدف تحفيز المصارف وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية المستدامة عن طريق الاستثمار في مشاريع وشركات فلسطينية ناشئة.

وتقدم معالي المحافظ بالشكر للتحالف العالمي للقيم ممثلاً بالسيد بيتر بلوم رئيس مجلس الإدارة، على جهوده الفعالة مع أعضائه من أجل تحقيق التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية، ولبنك فلسطين ممثلاً بالسيد هاشم الشوا رئيس مجلس إدارة البنك على جميع مبادراته وبرامجه الخلاقة، ومواكبته المستمرة لأحدث التطورات العالمية في العمل المصرفي.

من ناحيته أشاد السيد بيتر بلوم بالجهود التي تبذلها البنوك الفلسطينية لا سيما بنك فلسطين من أجل تعزيز الشفافية وحشد الجهود من أجل اعتماد برنامج مستدام للقيم والتي ستفضي الى تنمية مجتمعية واقتصاد بناء قادر على مواجهة الظروف المختلفة، وتحقيق حياة جيدة للمجتمع. كما أشار بلوم الى أن القيم المولودة من العمل الاقتصادي الشفاف سيحقق تطوراً مجتمعياً متكاملاً إضافة الى المشاريع غير المالية التي تنفذها المصارف في مختلف الدول.

بدوره تحدث السيد كيس فان بير ممثل المملكة الهولندية في فلسطين عن الجهود التي تبذلها الحكومة الهولندية في عدد من الدول لمساعدتها على تطوير اقتصاداتها عبر المؤسسات المالية وشركات التأمين، كما أشار الى منهجية القيم في تطوير الأداء الصحي في دول افريقية حيث أن ليس هناك تأمين صحي. كما تحدث السيد كيس عن أهمية القيم في العمل المصرفي وأن هولندا كانت من الدول الريادية التي اعتمدت هذه المنهجية في نشاطاتها المصرفية لتكون واحدة من الدول المؤثرة في هذا المجال.

أما الجلسات الثانية التي أدارها السيد ماركوس ايجوجرين الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للبنوك الملتزمة بالقيم فكانت تحت عنوان كيف يمكن للشمول المالي أن يحقق توسعا في عمل منهجية القيم للبنوك والمجتمع، من ضمنها النشاطات التي تقوم بها المؤسسات في الشمول المالي والمشاريع المتعلقة بالفرع المتنقل، ومشاريع تمكين المرأة، ومحاربة الفقر والاهتمام بالأطفال والتعليم والمسؤولية الاجتماعية وغيرها. حيث شارك في الجلسة السيد رشدي الغلاييني المدير العام لبنك فلسطين، والسيد براق النابلسي، الرئيس التنفيذي لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، والسيد أنور الجيوسي مدير عام مؤسسة فاتن للإقراض، والسيد اياد الجيوسي مدير المعهد المصرفي الفلسطيني، والدكتورة رنا الخطيب من مؤسسة التعاون.

كما ناقشت الجلسة الثالثة التي أدارتها السيدة ايفون هيلي الممثلة الخاصة لمدير برنامج PAPP في صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، الاستدامة والقيم في سياق أهداف التنمية المستدامة والاستثمار المؤثر: محاذاة القيم في سياق التنمية، حيث تحدث المشاركون فيها عن الركن الأساسي للعمليات المصرفية القائمة على القيم، بالإضافة الى خطة التنمية المستدامة لعام 2030 خطة عمل من أجل ازدهار العالم والمجتمع، فلا تنمية مستدامة بدون سلام وعدالة لجميع البشر؛ وبدون شراكات فعالة مع جميع أصحاب المصلحة، فضلاً عن طرح أسئلة ما هو مطلوب في فلسطين، كتطوير استراتيجية عمل وطنية وخطة عمل للاستدامة تستند إلى أهداف التنمية المستدامة وإطار استدامة TBL. والتأكد من أن جميع الشركات تعتمد أساليب أخلاقية وقائمة على القيم ومستدامة على طول الركائز البيئية والاقتصادية والاجتماعية. حيث شارك في الجلسة السيد لنا أبو حجلة رئيسة مؤسسة شيم "شباب يصنع المستقبل". والسيد رفيق نصر الله، مدير الإستثمار في الوكالة الفرنسية للتنمية، والسيدة فدوى بوديبا المديرة الاقليمية للاستثمار في مجموعة Triodos Investment Management، بالإضافة السيد حنا سحار مدير إدارة الإئتمان في بنك فلسطين.

وفي الجلسة الختامية كانت تحت عنوان الحفاظ على القيم في العصر الرقمي وخاصة بين الأجيال الشابة، حيث أدارها السيد كامل الحسيني مدير إدارة العلاقات الدولية في بنك فلسطين، وشارك فيها السيد حبيب حزان مدير صندوق ابتكار، والسيد علي تزمي، مدير مؤسسة انجز، والسيد اياد قمصية مدير عام شركة PalPay، والسيد بينويت سيكارد مدير برنامج تنمية الشباب والمراهقين في اليونيسف، حيث ناقشت الجلسة مبادرة عالمية ومشاركة الشباب في صنع المستقبل.

واختتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي أكدت على أهمية اعتماد منهجية قيم في العمل المصرفي في فلسطين والمنطقة لتحقيق أهداف تنموية مستدامة وبناء أجيال قادة على التطوير والتأثير على المجتمع ايجابا.