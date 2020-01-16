عزل المحامية ليا تسيميل المدافعة عن المقاومين الفلسطينيين

لاقى قرار عدم التجديد للمحامية "الإسرائيلية" ليا تسيمل بسبب دفاعها عن الفلسطينيين، هجوماً شديدا وانتقاداً لاذعاً.

وقد انتقد مقال صحفي في صحيفة هآرتس، القرار معتبراً أن قرار عدم تجديد ولاية ليا تسيميل كرئيسة للجنة المحاكم العسكرية في فرع نقابة المحامين الإسرائيليين في القدس بمثابة استسلام للاضطهاد السياسي.

وحسب المقال، فقد جاء القرار بناءً على طلب من ثلاث منظمات يمينية: بتسيلمو، وإسرائيل شيلي، ومنتدى اختيار الحياة، وهي منظمة تضم عائلات فقدت أفرادا من أسرتها بسبب المقاومة الفلسطينية تدعمه منظمة إم تيرزو اليمينية المتطرفة.

وبين المقال، أنه لم يتم تجديد فترة تسيمل لأنها تمثل مرارًا وتكرارًا المشتبه بهم من المقاومين الفلسطينيين.

وكان فيلم وثائقي عن السيرة الذاتية صدر في العام الماضي بعنوان "Advocate" ، جعل تسيميل تحظى بتقدير دولي أوسع.

جاء ذلك إثر انتقادات من اليمين، بما في ذلك وزيرة الثقافة ميري ريجيف، التي طالبت بإنزالها عن المسارح لأنها "تمجد المقاومين".

قرار تجميد تعيين تسيميل هو استمرار مباشر للدعوة الخطيرة لإسكات الأصوات التي لا تتناسب مع الأجندة السياسية لأولئك الأشخاص الذين هم في السلطة.

وتضم نقابة المحامين في إسرائيل أكثر من 100 لجنة حول مواضيع قانونية مختلفة هدفها الوحيد هو الاهتمام بمصالح المنظمة.

وأوضح رئيس فرع الجمعية في القدس، آشر أكسلرود، الذي أمر بالتجميد، أن منطقة القدس لا يوجد بها سجون عسكرية للجنود.

يستخدم سجن عوفر فقط للمحتجزين الأمنيين، لذا يجب أن يرأس لجنة المحاكم العسكرية في المنطقة محامٍ يمثل في المرفق - أي محامي دفاع عن محتجزيها.

وأضاف أن وظيفة اللجنة تبدأ وتنتهي بضمان أن المحامين يمكنهم دخول المرفق، وأن لديهم غرفة هناك مع جهاز كمبيوتر وجهاز فاكس، وأنهم قادرون على مقابلة عملائهم.

آلام العائلات القتلى أمر مفهوم. لكن قبول المطلب الناتج عن هذا الألم عن طريق تقويض الحق في محاكمة عادلة، وهو مبدأ أساسي للنظام القضائي، أمر غير مقبول. يجب أن يعكس أكسلرود نفسه ويؤكد تعيين تسيميل.