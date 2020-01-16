بيت جالا : الاحتلال يهدم خيمة وكرافاناً ويجرف شارعين

هدمت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، 16/1/2020 خيمة وبيتا متنقلا "كرفانا" في منطقة بير عونة بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم، وجرفت شارعين في قرية الولجة غربا.

وأفاد صاحبهما محمد زرينة ، بأن قوات الاحتلال هدمت خيمة و"كرافانا"، ودمرت جدران استنادية وبوابة، لافتا الى انه لم يكن متواجدا وقتها.

وأشار زرينة الى ان هذا العمل التعسفي اللاإنساني هو الخامس من نوعه، حيث يعيش هذه المعاناة منذ العام 2016، بهدف ترحيله، فقد هدمت قوات الاحتلال سابقا منزلا يمتلكه، ثم بركسات لتربية المواشي مرتين.

وفي سياق منفصل، جرفت سلطات الاحتلال شارعين في قرية الولجة غرب بيت لحم.

وأفاد الناشطان الشبابيان هشام الأطرش وإبراهيم عوض الله ، بأن آليات الاحتلال جرفت شارعين في منطقة عين جويزة، تحديدا في حارة خلة الخور.

يذكر أن قرية الولجة تتعرض الى مضايقات متكررة من قبل الاحتلال، من هدم منازل، وتدمير جدران استنادية، وشوارع.