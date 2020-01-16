هل ستساهم قاعدة عسكرية مصرية في حماية أمن "إسرائيل"؟

في الوقت الذي بدأت فيه "إسرائيل" تضخ الغاز إلى مصر، أقامت الأخيرة قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وحسب محلل الشؤون العربية بالقناة 12 إيهود يعاري، فيوجد لدى "إسرائيل" وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد في الحفاظ على أمن السفن من وإلى إسرائيل”.

وتهدف القاعدة المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر، إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس.

وتابع “خصصت هذه القاعدة أيضاً لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى ميناء العقبة الأردنية وإيلات الإسرائيلية، وهو أمر مهم جداً لإسرائيل.

وبحسب يعاري، فإن هناك حالة من السخط بين المصريين ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة “برنيس”، رغبة مصر في إرضاء الصين التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة “الحزام والطريق” التي تتبناها بكين.

وقال يعاري، إن “مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر”.