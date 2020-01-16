موقع "إسرائيلي": السلطة لم تُنه أزمة العجول فقط !

قال موقع "واللاه الاسرائيلي" اليوم الخميس ، 16/1/2020 ، ان السلطة الفلسطينية انهت مقاطعة "إستيراد العجول من "إسرائيل"، بعد جهد كبير وتنسيق بين مكتب المنسق ومكاتب الارتباط التابعة للسلطة.

وقال موقع اللاه "الاسرائيلي" انه وبعد احتجاج مربي العجول في "إسرائيل" على وزير الحرب نفتالي بينت، الذي يقولون إنه لم يقدم لهم المساعدة ، كثفت اسرائيل خطواتها لتعود السلطة الى شراء العجول من "إسرائيل".

وتابع الموقع الى انه لم يتم انهاء الازمة فقط ورفع المقاطعة - لا بل وزادت السلطة نسبة استيراد العجول، حيث يدخل أكثر من 13000 عجل من مزارع مربي الماشية "الإسرائيلية" إلى الأراضي الفلسطينية في الشهر الماضي ن موضحاً ان متوسط الإستيراد ما قبل الأزمة كان 10000 عجل في الشهر ، مما يعني أنه ليس فقط حل الأزمة وإزالتها ، ولكن هناك زيادة في العجول.