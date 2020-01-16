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جنين: إصابة شاب خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال خلال اعتقال آخرين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 08:16 - 16 يناير 2020
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أصيب فجر اليوم الخميس، 16/1/2020 شاب بعيار معدني خلال مواجهات مع قوات الإحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، خلال عملية اعتقالها لشابين.

وقالت مصادر محلية أن جنود الاحتلال فجروا بوابة منزل عائلة المعتقل جرار، واعتدوا عليه بالضرب وإستجوبوه لأكثر من ساعة، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية، ما أدى الى إصابة أحد الشبان.

واعتقلت قوات الاحتلال الشابين شادي محمد جرار من جنين، ومحمد حواشين من المخيم بعد مداهمة منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.

 

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