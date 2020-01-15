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اتفاق بين الأحزاب "الإسرائيلية" اليمينية بقائمة مشتركة للانتخابات المقبلة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:25 - 15 يناير 2020
اتفاق بين أحزاب اليمين لخوض الانتخابات المقبلة اتفاق بين أحزاب اليمين لخوض الانتخابات المقبلة
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أكدت القناة السابعة العبرية، اليوم الأربعاء، ان وزير الحرب الحالي للاحتلال "الإسرائيلي" نفتالي بينت والحاخام رافي بيرتس، توصلا لاتفاق على خوض الانتخابات المقبلة الـ23 بقائمة مشتركة.

وأوضحت القناة، انه تم التوصل إلى اتفاق وحدة بين احزاب اليمين بزعامة ايتمار بن جبير، مسرةً إلى ان القائمة المشتركة تضم، حزب يمينا، واليمين الجديد، والبيت اليهودي، والاتحاد القومي، بدون حزب "عوتسماه يهوديت".

ويذكر، ان بنيامين نتنياهو، قد اجتمع مع بينت وبيرتس في مكتبه بالقدس المحتلة، قبل الإعلان عن الوحدة بين هذه الأحزاب "الإسرائيلية".

 

 

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