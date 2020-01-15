النواب الأمريكي يحيل ترامب لمجلس الشيوخ تمهيدا لعزله الاسبوع المقبل

أحال مجلس النواب الأمريكي قرار الاتهام بحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مجلس الشيوخ استعداد لبدء المحاكمة لعزله مطلع الاسبوع المقبل.

وجاء قرار احالة ملف ترامب بتأييد 228 نائباً وعارضه 193 عضواً في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الحزب الديموقراطي.

وكان مجلس النواب قد باشر التحقيقات بحقّ ترامب في سبتمبر، قبل أن يوجه اليه تهمتي استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

ورجح مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الأربعاء، ألا تستغرق محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ أكثر من أسبوعين. بحسب وكالة فرانس برس.

واستبعد المسؤول أن يستمر الأمر أكثر من أسبوعين"، لافتا إلى أن البيت الأبيض يتوقع أن يبرىء مجلس الشيوخ ذو الغالبية الجمهورية الرئيس سريعا.

ومن المقرر أن تبدأ الثلاثاء محاكمة ترامب بتهمة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

وتتعلق تهمة ترامب، باستغلال سلطته بالضغط على أوكرانيا لملاحقة منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية من الحزب الديمقراطي جو بايدن وبعرقلة عمل المجلس.