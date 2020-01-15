بوتين يدعو الروسيات لزيادة الانجاب لأمر هام جدا

في إطار تشجيع الشعب الروسي على الانجاب للمحافظة على الوضع الديموغرافي، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الأربعاء، عن اتخاذه إجراءات هذا العام بهدف زيادة معدل الإنجاب في البلاد، كخطوة ضرورية لمستقبل روسيا بتكلفة تصل إلى 6.5 مليار دولار على الأقل خلال العام الجاري فقط.

وقال بوتن في خطاب حالة الأمة السنوي الذي أدلى به أمام النخبة السياسية الروسية : إن الوضع الديموغرافي في روسيا "صعب جدا"، واقترح تخصيص مدفوعات للأسر محدودة الدخل التي تضم أطفالا صغارا، وإعانات لمن أصبحن أمهات للمرة الأولى، ومدفوعات أعلى للأسر التي تضم عددا أكبر من الأطفال، مضيفاً أن هذا الاجراء واجبنا التاريخي للرد على هذا التحدي الديموغرافي".

يشار إلى أن عدد سكان روسيا تراجع بشكل كبير جداً في التسعينيات من القرن الماضي جراء انهيار الاتحاد السوفيتي وما خلفه من وضع اقتصادي كارثي لروسيا، دفع الروسيين الى تقليل الانجاب لعدم قدرتهم على سد احتياجات ابنائهم.