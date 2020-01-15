4 مشروبات تمنح الطاقة في فصل الشتاء لمحاربة البرد

تُعد المشروبات الساخنة الأكثر استخدامًا مع بداية فصل الشتاء، التي تساعد الجسم اكتساب دفء، فضلاً عن الطاقة والنشاط، مع انخفاض درجات الحرارة، والبرد.

ونقدم لكم طرق تحضيرات لمشروبات طاقية شتوية، تمنح جسم الانسان دفءً، وكذلك تضيف له محاربة الاجواء الباردة.

مشروب شاي الزنجبيل والليمون :

وتعود وصفة المشروب بفوائد جمة على صحة الانسان، اما عن تحضير، فتقوم بغلي شرائح الزنجبيل الطازج مع عصير الليمون الكاملة مع القشر.

مشروب هوت اوريو :

ويعتبر هوت اوريو من أفضل المشروبات لدى الأهالي في فصل الشتاء، وطريقة تحضيره، من خلال احضار كوب من اللبن، و2 ملعقة بودرة كاكاو و10 حبات اوربو مجروش.

مشروب الهوت تشوكليت :

ويتكون مشروب الطاقة من مجموعة من المكونات، وهي الحليب ومسحوق الكاكاو والسكر، ويتم خلطها وغليها جيدًا، تم يضع المُعد حبات حلو "المارشميلو" على سطح المشروب.

مشروب الكاكاو الساخن مع الكريمة :

وتُعد طريقة تحضيره، سهلة للغاية، عبر إضافة مشروب الكاكاو بالحليب وعود من القرفة، تم يغلي المُعد المشروب على غاز الطهي حتى يكتسب عصارة القرفة، ثم يشرب ساخنًا.