القضاء يحسم الجدل في قضية زوج نانسي عجرم

وجه القضاء اللبناني تهمة القتل العمد للدكتور فادي الهيثم زوج الفنانة نانسي عجرم، على خلفية إطلاق النار على شاب سوري في منزلهما قبل نحو أسبوعين.

وادعت النائب العام الاستئنافي القاضية غادة عون، على زوج الفنانة نانسي عجرم، الدكتور فادي الهاشم ، بالقتل القصد للمواطن السوري محمد موسى، وذلك استنادا للمادة 547 معطوفة على المادة 229 عقوبات.

وكان الطب الشرعي في سوريا أعلن أنه سيتم تشريح جثة الشاب محمد موسى بمجرد وصولها للبلاد.

وكانت القاضية عون، استدعت الفنانة نانسي عجرم ، في وقت سابق للتحقيق معها وعرضتها على الطبيب الشرعي عقب الحادثة.

جدير بالذكر أن فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم في نيو سهيلة بلبنان قد تعرضت للاقتحام ، من قبل أحد الأشخاص ويدعى محمد حسن موسى، سوري الجنسية، بغرض السرقة.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية، فقد تمكن السارق من التسلل ليلاً الى داخل المنزل حاملا مسدسه الذي تمكن بواسطته من إبعاد ثلاثة حراس شخصيين للمنزل ، بمجرد أن شهر المسدس عليهم، وتابع سيره داخل المنزل، لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم فأشهر مسدسه في وجهه ليحدث إطلاق نار بين الطرفين ، مما أدى إلى مقتل السارق على الفور وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية والتحقيقات جارية.

وكان آخر التطورات في القضية، التي صدمت العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما كشف عنه تقرير الطبيب الشرعي، الجمعة الماضية، وهو أن القتيل تعرض لـ17 طلقة نارية من مسدس زوج نانسي عجرم.