قناة عبرية تزعم: قاعدة "برنيس" العسكرية المصرية تخدم أمن "إسرائيل"

زعمت القناة العبرية 12، أن قاعدة برنيس العسكرية المصرية التي افتتحها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اليوم الأربعاء، ستساهم في حماية أمن "إسرائيل".

وقال محلل الشؤون العربية بالقناة العبرية إيهود يعاري، "بخلاف الحدث التاريخي المتمثل في بدء ضخ الغاز من "إسرائيل" إلى مصر، وقع حدث آخر مهم؛ وهو أن مصر أقامت قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر، والتي يتواجد فيها الاسرائيليون بشكل محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة. مضيفاً أن توسيع الوجود المصري في تلك المنطقة من شأنه أن يساعد في الحفاظ على أمن السفن من وإلى إسرائيل". بحسب القناة العبرية.

وأوضح يعاري، أن القاعدة تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس.

وتابع "خصصت هذه القاعدة أيضاً لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى العقبة (الأردنية) وإيلات (الإسرائيلية)، وهو أمر مهم جداً لإسرائيل".

وبحسب يعاري، فإن هناك حالة من السخط بين المصريين ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة "برنيس"، رغبة مصر في إرضاء الصين التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة "الحزام والطريق" التي تتبناها بكين.

وقال يعاري، إن "مصر حصلت على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر".

وبحسب وسائل إعلام مصرية، تقع قاعدة "برنيس" على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتبلغ مساحتها 150 ألف فدان وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعدد من الوحدات القتالية.