غانتس: سنضع حداً لصواريخ غزة و الأموال التي تُنقل اليها

هاجم بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، و ذلك بعد اطلاق صواريخ أطلقت من قطاع غزة اليوم الأربعاء، وسقطت بعضها في المستوطنات.

و نقلت وسائل الاعلام العبرية عن غانتس قوله:"لقد فشل نتنياهو في توفير الأمن لسكان الجنوب".

و أضاف: "سوف نضع حدا للصواريخ والأموال الاحتفالية التي تُمنح لـ حماس".

و استدرك غانتس قائلاً: "حان الوقت لاتخاذ قرار".

و يذكر بأن بيني غانتس ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة "الإسرائيلية".

وفي وقت سابق اليوم، زعم جيش الاحتلال أنه رصد عدة قذائف صاروخية اطلقت من قطاع غزة، و أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها.