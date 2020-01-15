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غانتس: سنضع حداً لصواريخ غزة و الأموال التي تُنقل اليها

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 18:04 - 15 يناير 2020
غانتس غانتس
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هاجم بيني غانتس زعيم حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي، رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، و ذلك بعد اطلاق صواريخ  أطلقت من قطاع غزة اليوم الأربعاء، وسقطت بعضها في المستوطنات.

و نقلت وسائل الاعلام العبرية عن غانتس قوله:"لقد فشل نتنياهو في توفير الأمن لسكان الجنوب".

 و أضاف: "سوف نضع حدا للصواريخ والأموال الاحتفالية التي تُمنح لـ حماس".

و استدرك غانتس قائلاً: "حان الوقت لاتخاذ قرار".

و يذكر بأن بيني غانتس ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة "الإسرائيلية".

وفي وقت سابق اليوم، زعم جيش الاحتلال أنه رصد عدة قذائف صاروخية اطلقت من قطاع غزة، و أن القبة الحديدية اعترضت اثنين منها.

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