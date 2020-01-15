مصر: تفاصيل حول القاعدة العسكرية التي افتتحها السيسي جنوب البلاد

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء قاعدة "برنيس" العسكرية التي تقع في جنوب البلاد، وذلك في إطار استراتيجية لتطوير وتحديث القوات المسلحة المصرية.

و قال بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن القاعدة تعكس فلسفة القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة في بناء قواعد عسكرية.

و أقيمت القاعدة العسكرية على مساحة تبلغ 150 ألف فدان.

وأوضح راضي أن إنشاء قاعدة برنيس يأتي ضمن رؤية مصر المستقبلية 2030، مشيراً الى ظانها ستكون مرتكز لانطلاق القوات المسلحة المصرية لتنفيذ أي مهام توكل إليها.

و اشار الى ظان هذه القاعدة تم إنشائها في زمن قياسي خلال أشهر معدودة، و هي إحدى قلاع العسكرية المصرية على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي بقوة عسكرية ضاربة في البر والبحر والجو.

و تقع القاعدة على ساحل البحر الأحمر بالقرب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان.

و تضم قاعدة "برنيس" قاعدة بحرية، وقاعدة جوية، ومستشفى عسكري، وعدد من الوحدات القتالية والإدارية، وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، كما تضم رصيفا تجاريا، ومحطة استقبال ركاب، وأرصفة متعددة الأغراض، وأرصفة لتخزين البضائع العامة، وأرصفة وساحات تخزين الحاويات، بالإضافة إلى مطار برنيس الدولي، ومحطة لتحلية مياه البحر.

و يتمثل الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر.

و بين أن من ضمن مهامها تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها.