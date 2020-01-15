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الاحتلال يصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على اراضي قرب بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 17:03 - 15 يناير 2020
تجريف اراضي تجريف اراضي
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أمرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بالاستيلاء على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدتي "الخضر وأرطاس" جنوب بيت لحم بالضفة الغربية.

و أفاد حسن بريجية، مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن الاحتلال أصدر أوامر عسكرية بالاستيلاء على 350 دونما زراعيا من أراضي "الخضر وأرطاس"، وتحديدا في مناطق "باكوش، وخلة ظهر العين، وثغرة حماد، والشغف، وزكندح، وعين القسيس، وشوشحلة، والرجم".

و بحسب بريجية، فإن القرار "الاسرائيلي" يهدف لتوسيع الشارع الالتفافي الاستيطاني "رقم 60"، ما يعني التهام المزيد من الأراضي، إضافة لارتداد بنحو 150 مترا، كما يسعى الاحتلال من وراء ذلك الى منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.

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