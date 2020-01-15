الاحتلال ينهب أراضي جديدة بإنشاء محميات طبيعة جديدة في الضفة

قررت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأربعاء، إنشاء 7 محميات طبيعية جديدة في الضفة الغربية إلى جانب توسيع 12 محمية موجودة خاصة في المناطق التي تعرف بمناطق ج.

وقال وزير الحرب نفتالي بينيت، إنه بعد تنفيذ الخطوة الإدارية، ستنتقل "المحميات الطبيعية" الجديدة إلى مسؤولية "سلطة الطبيعة والحدائق لفتحها أمام الجمهور.

وأضافت الصحف العبرية، أن قرار بينيت جاء باتباع الاجراء الاداري رغم عدم موافقة الجانب السياسي، مبينة أن هذا أول قرار من نوعه منذ 25 عامًا.

وأشارت إلى أنه سيتم توسيع 12 محمية سابقة، مبينة أن سيتم تقديم إشعار للسلطة الفلسطينية بذلك، وهي : قمم الجبال الواقعة غربي البحر الميت؛ صرطبة الإسكندرون، جنوب شرق نابلس؛ فصائل، في غور الأردن؛ أم زوكا في الأغوار؛ عين الفشخة، المشاطئة للبحر الميت؛ قرية خروبة الفلسطينية المهجرة، شرقي الرملة وداخل الضفة؛ وادي سيلفادورا، شمالي البحر الميت؛ جبل غادير، شرقي طوباس في الأغوار؛ عيون كانا، شمالي البحر الميت؛ وادي مالحة، وسط الأغوار؛ وقمران، في منطقة أريحا.