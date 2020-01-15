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إزالة الرمال المتراكمة في ميناء غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:05 - 15 يناير 2020
الرمال في الميناء الرمال في الميناء
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شرعت سلطة الموانئ البحرية في وزارة النقل والمواصلات بالتعاون مع بلدية غزة بإزالة الرمال المتراكمة داخل ميناء غزة البحري جراء المنخفض الأخير.

وأكد مدير ميناء غزة البحري محمد حمو أن هذه الرمال قد غطت جميع أنحاء الميناء مما أثر على حركة المواطنين والصيادين بداخلها.

وأضاف حمو أن الصيانة لحرم الميناء مستمرة خلال العام بهدف توفير بيئة مناسبة لقطاع الصيد والمصطافين.

الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل على توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لسلطة الموانئ البحرية في سبيل تطوير ميناء غزة البحري.

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