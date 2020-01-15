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بتكلفة 7 مليون دولار

الصحة تعلن عن تشغيل مستشفى الولادة بمشفى الأقصى

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:52 - 15 يناير 2020
مستشفى الولادة والاطفال والحضانة بمستشفى شهداء الأقصى مستشفى الولادة والاطفال والحضانة بمستشفى شهداء الأقصى
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أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، عن تشغيل مستشفى الولادة والاطفال والحضانة بمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بتكلفة 7 ملايين دولار.

وقال وكيل الوزارة يوسف أبو الريش، إن المستشفى شكل انجازاً مهماً خلال عام 2019 واضافة نوعية لخدمات النساء والولادة والاطفال والحضانة بما يوفره من رعاية طبية شاملة.

بدوره، أضاف مدير مستشفى شهداء الأقصى د. كمال خطاب أن مثل خطوة متقدمة في الخطة التطويرية للعمل الصحي بالمستشفى بما يتناسب مع الزيادة السكانية في المحافظة الوسطى بقطاع غزة.

وأنُجر مستشفى الولادة والأطفال بـ 74 سرير مبيت للمرضى بتمويل مشترك من برنامج دول مجلس التعاون لإعادة إعمار غزة، واللجنة العليا في الأردن، وتبلغ مساحته 1200 م2، وطابقين على مساحة 3600 م2 بالإضافة إلى بدروم.

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