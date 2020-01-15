الجرافات "الإسرائيلية" تهدم منزلين للمستوطنين في "يتسهار"

هدم جرافات الاحتلال، اليوم الأربعاء، منزلين لمستوطنين في مستوطنة "ايتسهار" بدعوى البناء دون ترخيص جنوب نابلس. وفق المصادر العبرية

وشرعت قوات الاحتلال التي انتشرت في محيط المستوطنة بهدم المنزلين وسط استنفار مئات المستوطنين، قرب من مدرسة عوريف الثانوية وفي مناطق أخرى.

وقالت المصادر العبرية، إن الجيش قام بتفكيك عدد من منازل المستوطنين في مستوطنة "ايتسهار"، وعليه فان مستوطنين ومجموعات اعلنت انها ستقوم بالتواجد على الشارع الرئيسي (طريق ايتسهار نابلس) وشارع حوارة الرئيسي خلال الساعة القادمة.

وأضافت، أن جيش الاحتلال سيفتح طريق عورتا ومعبر عورتا في حال تم التشويش على حركة الناس والسير.

ووفق المصادر المحلية، هاجم المستوطنين مواطنين فلسطينيين واعتدوا على ممتلكاتهم ردا على هدم المنزلين.