جملة في امتحان مصري تثير الجدل..!

أثارت جملة وردت في امتحان للغة العربية في مصر نسبت جملة "مصر مهد الحضارة" إلى قول في القرآن، تفاعلا واسعا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية.

كتب حسن راضي: فضيحة تعليمية بكوم حمادة، مكتوب آية قرآنية مكذوبة محرفة في امتحان خامسة ابتدائي لغة عربية قال تعالى( مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه ) قرآن جديد غير اللي احنا عرفينه دة ولا اية. فعلا يفيد بإية التعليم في وطن ضايع.

محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمنطقة البحيرة، قال في تعقيب على ذلك وفقا لما نقلته بوابة الأهرام إنه "أحال واضع امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي بإدارة كوم حمادة للتحقيق، بسبب الخطأ الذي ظهر في ورقة الامتحان".

وأضاف وكيل الوزارة، وفقا لما نقلته بوابة الأهرام في تقريرها المنشور، : "فور وصول ورقة الامتحان له قرر إحالة واضع الامتحان للتحقيق للتأكد من مسئوليته عن الخطأ، وفى حالة ثبوت الواقعة سيتم مجازاته وحرمانه من وضع الامتحانات".

وذكر تقرير الأهرام أن "سؤال الخط في امتحان اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي، بإدارة كوم حمادة قد تضمن خطأ، حيث ورد في السؤال ’قال تعالى: (مصر مهد الحضارة وكنانة الله في أرضه)‘، حيث نسب واضع الامتحان هذه العبارة للقرآن الكريم بالخطأ".

علقت نورة الحربي: " امتحان الصف الخامس في مادة اللغة العربية في مصر قال تعالي (مصر مهد الحضارة وكنانة الله في ارضه)، الآية ليست في القرآن ولا في التوراة ولا في الانجيل! .

فيما كتب قتيبة ياسين:" لا أحفظ كتاب الله كله لكن من المؤكد أن الله لم يقل ذلك.. ولا الرسول ولا الصحابة ولا التابعين؟.

#إنت٠٠فين٠يا٠سيادة٠الوزير٠٠٠



فضيحه تعليمية بكوم حماده

مكتوب آيه قرأنيه مكذوبة محرفة في امتحان خامسة ابتدائي لغة عربية قال تعالى( مصر مهد الحضارة وكنانة الله فى أرضة ) قرآن جديد غير اللي احنا عرفينه دة ولا اية.فعلا يفيد بإية التعليم ف وطن ضايع pic.twitter.com/iaaWqUKejR — حسن راضى (@hassanradi20) January 14, 2020