"إسرائيل" تحشد حلفائها لمنع تقديم "الجنائية" لوائح اتهامات بحق قادتها

أفادت صحيفة معاريف العبرية، بأن "إسرائيل" تستعد لحشد حلفائها حول العالم لمنع تقديم الجنايات الدولية لوائح اتهام ضد قادتها السياسيين والعسكريين.

وقالت الكاتبة في الصحيفة آنا رايفا بريسكي، أن "إسرائيل" على دعم خمس دول لمنع محاكمة ساستها وجنرالاتها في المحكمة الدولية، وهي: الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وألمانيا وهنغاريا".

وأضافت أن المحققين الدوليين بدأوا في محكمة الجنايات بعملية تجهيز ملفات قضائية وجنائية، وأوامر اعتقال دولية ضد كبار المسؤولين "الإسرائيليين".

وحذر مصدر سياسي "إسرائيلي" مطلع، أنه في حال استجابة قضاة المحكمة الجنائية الدولية بإيجابية على طلب المدعية العامة لفتح تحقيق قضائي ضد إسرائيل، سيتم إصدار أوامر اعتقال دولية ضد مسؤولين متهمين بارتكاب جرائم حرب في فلسطين خلال 90 يومًا.

وأوضح المصدر السياسي، أنه يمكن للمحكمة إصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين شاركوا باتخاذ قرارات لبناء مشاريع استيطانية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، مشيرًا إلى أن أوامر الاعتقال ستكون سارية المفعول في جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

ونصح كبار المسؤولين "الإسرائيليين" بألا يزوروا الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية".