مداهمات واعتقالات في مدن الضفة المحتلة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات في صفوف المواطنين طالت عدة مناطق في الضفة المحتلة.

وأفادت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال الاسرائيلي، اعتقلت شابا من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وسلّمت اثنين آخرين بلاغين لمراجعة مخابراتها واعتقلت الشاب أحمد حربي أبو عودة (23 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه .

وسلمت قوات الاحتلال الشاب يحيى إسماعيل العصا (39 عاما)، والصحفي صهيب عزيز العصا (33 عاما)، من بلدة العبيدية شرقا، بلاغين لمراجعة مخابراتها .

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منزلين وتفتيشهما في بلدة بيت فجار جنوبا، يعودان للشقيقين حاتم وسمير إبراهيم ثوابتة .

وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا من مدينة نابلس ، عقب مداهمته منطقة عسكر البلد شرقا، واعتقلت الشاب بكر رمزي دويكات، عقب مداهمة منزل ذويه وتفتيشه .

وأضافت المصادر المحلية، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت، اليوم الأربعاء، بلدة السموع جنوب الخليل، وفتشت عددا من منازل المواطنين، وعرف من أصحابها: المحاضر في جامعة الخليل ابراهيم عقيل، حيث احتجزت أفراد عائلته في غرفة واحدة، وفتشت المنزل تفتيشا دقيقا، وحطمت محتوياته، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين مصطفى الخطيب واحمد الخطيب من بلدة نعلين غربي محافظة رام الله، في حين اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان عقب انسحاب قوات الاحتلال من حي الطيرة برام الله.

في السياق، استولى جنود الاحتلال على جرافة في بلدة سالم شرق نابلس، تعود للمواطن ابراهيم عيسى خلال عملها في شق طريق بمنطقة راس العين شمال البلدة.