بالتفاصيل.. رسميًا بدء تصدير الغاز "الإسرائيلي" إلى مصر

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الأربعاء، بدء استقبالها الغاز الطبيعي "الإسرائيلي" لإسالته عبر محطات الإسالة في مصر، ثم إعادة تصديره مرة أخرى.

وأفاد بيان وزارتي البترول المصرية و"الإسرائيلية"، بأن هذا التطور سيمكن "إسرائيل" من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، وذلك في إطار دور مصر المتنامي كمركز إقليمي للغاز.

ومن المقرر ان تصل كميات الغاز المستوردة تدريجيًا إلى ما يقرب من 7 مليارات متر مكعب بحلول 2022. وفق البيان المشترك

وحسب البيان، سيقوم كُلًا من الوزيرين المهندس طارق الملا وشتاينس بإعلان هذا التطور أثناء المؤتمر الوزاري لمنتدى غاز شرق المتوسط والذي سيعقد الخميس المقبل في القاهرة، ويتوقع أن يوافق كل من وزراء الطاقة في مصر وقبرص واسرائيل واليونان وإيطاليا والأردن وفلسطين على تأسيس منظمة إقليمية للغاز خلال انعقاد القمة.

وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ مصر و"إسرائيل"، التي يتم فيها استقبال الغاز "الإسرائيلي" في مصر بعد أن كانت الأخيرة تقوم بتصديره إلى تل أبيب.

ومن المقرر أن تستقبل مصر الغاز من إسرائيل عبر خط أنابيب شرق المتوسط، الذي كان يستخدم سابقا في تصدير الغاز المصري لإسرائيل، والذي توقف عن العمل منذ 2012، بعد إلغاء اتفاق التصدير.

وتوقفت وحدات الغاز المصرية عن العمل في السنوات الأخيرة، جراء نقص الإنتاج المحلي من الغاز، فيما تحولت مصر من مُصدّر إلى مستورد صافٍ له، بسد العجز بين الإنتاج والاستهلاك.