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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 15/1/2020

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:13 - 15 يناير 2020
أسعار العملات أسعار العملات
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انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 15/1/2020 بشكل طفيف في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد انخفضت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 15/1/2020  الدولار منذ عدة أيام ومازالت تحافظ على استقرارها.

وتحظى أسعار العملات مقابل الشيكل باهتمام كبير لدى المواطنين والمتابعين، وخاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأربعاء 15/1/2020  وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4500 دولار/ شيكل

4.8400 دينار / شيكل

3.8400 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4750 دولار/ شيكل

4.9200 دينار / شيكل

3.8750 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار

 

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