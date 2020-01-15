الطقس: أجواء مستقرة والجمعة منخفض جوي جديد

توقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في حين تكون الأجواء مستقرة وجافة في كافة المناطق مع رياح شرقية نشطة أحياناً خصوصاً فوق الجبال، فيما تتشكل سحب متفرقة في السماء.

وتكون الأجواء باردة قليلاً في الجبال وتميل للاعتدال نهاراً في باقي المناطق، وفي ساعات الليل تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية، وتكون الرياح شرقية نشطة السرعة.

ووفق موقع "طقس فلسطين"، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة غدا الخميس، ويسود طقس مستقر في كافة المناطق، ويكون الجو معتدلا نهارًا، فيما تعود الأجواء الباردة خصوصاً للمناطق الجبلية في ساعات المساء.

أما يوم الجمعة يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في معظم المناطق وتكون غزيرة ورعدية أحياناً، وتكون الأجواء باردة في الجبال وباردة نسبياً في بقية المناطق.

وفي ساعات الليل تسود اجواء باردة في كافة المناطق وتهطل الامطار المتفرقة ، فيما تكون الرياح جنوبية غربية.

ويوم السبت لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة بشكل عام، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات متفرقة من الأمطار في مناطق مختلفة.

أما يوم الأحد، يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسيطر أجواء باردة وماطرة على فترات في معظم المناطق مع تشكل الضباب في المرتفعات، فيما تكون الرياح جنوبية غربية معتدلة لنشطة السرعة.