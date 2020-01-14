فتوى حول حكم تصوير الفقراء عند توزيع المساعدات

أصدر العميد السابق لكلية أصول الدين جامعة الأزهر مختار مرزوق عبدالرحيم، فتوى حول تصوير الفقراء عند توزيع المساعدات.

وأوضح عبد الرحيم، أنه يمنع التصوير عند توزيع المساعدات على الفقراء لأنه حرام شرعا، مبينًا أن هناك أدلة شرعية على تحريم تصوير الفقراء عند أخذ الصدقات ونشر تلك الصور من أصحاب الجمعيات الخيرية.

وأشار إلى أن توزيع الصدقات في العلن على الفقراء في حفل وتصويره ونشره عمل محرم شرعًا، لافتًا أنه على من فعل ذلك أن يتوب عن تلك "الكبيرة".

ووجّه عبد الرحيم رسالة للذين يطعنون في الحكم الشرعي بتحريم تصوير الفقراء قال فيها: "ألا يكفي لحرمة ذلك ما يظهر من ذلك وانكسار على وجه الفقراء عند التصوير فقط فما بالك بالنشر، ألا يكفي أنك عرضت أبناء تلك الأسر للمعايرة أمام زملائهم في المدارس وجيرانهم في السكن".

وأضاف في رسالته: "ألا يكفي أن نقرأ ما صح في الحديث الشريف (ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم ) وذكر صلى الله عليه وسلم منهم المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه.

في السياق، شدد عبد الرحيم على عدم جواز تصوير الأطفال أو المرضى الذين يُقدم لهم العلاج، وعدم جواز المتاجرة بالفقراء والمحتاجين وانه يجب حفظ كرامتهم وإنسانيتهم.