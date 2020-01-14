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اتفاق "روسي- فلسطيني" بشأن إعفاء تأشيرة الطلاب والدبلوماسيين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:08 - 14 يناير 2020
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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من المقرر أن يوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع المقبل، على اتفاقيات تعفي الطلاب والدبلوماسيين في كلا البلدين من الحصول على تأشيرة دخول البلاد، التي تأتي في إطار التعاون بين الوكالات الإحصائية الوطنية.

وقال السفير الفلسطيني في موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن الجانبان يستعدان للتوقيع على وثيقتين بشأن إعفاء الدبلوماسيين والطلاب من الحصول على تأشيرة، والأخرى بشأن التعاون في المجال الإحصائي.

وأضاف نوفل، أنه ستتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين ورئيس السلطة محمود عباس.

ويزور بوتين فلسطين المحتلة في 23 كانون الثاني/يناير المقبل، لحضور الأحداث التذكارية في "إسرائيل" المكرسة ليوم ذكرى المحرقة، والذكرى الخامسة والسبعين لتحرير الجيش الأحمر معتقلي معسكر الموت في أوشفيتز - بيركيناو.

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