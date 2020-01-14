غدًا.. التصويت على إحالة قضية عزل ترمب لمجلس الشيوخ

من المقرر غدًا الأربعاء، أن يصوت مجلس النواب الأميركي على إرسال بنود عزل الرئيس دونالد ترمب لمجلس الشيوخ الأمريكي.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن تصويت مجلس الشيوخ يمهد الطريق لمحاكم ترامب بتهم استغلال السلطة.

وأشارت بيلوسي، إلى أن الشعب الأميركي يستحق الحقيقة، والدستور يوجب إجراء محاكمة، مؤكدة أن مجلس النواب الآن في التصويت على تحويل مواد العزل وتسمية مدراء العزل يوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير.

ولفتت في بيانها، انه ستتم مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في القضية.