مصر تمدد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر

مددت جمهورية مصر العربية مساء اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر جديدة.

وكان مجلس النواب المصري وافق بأغلبية الثلثين على قرار رئيس الجمهورية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى.

وأوضح مجلس النواب أن حالة الطوارئ المعلنة تبدأ الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني الجاري.

وقال رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال: "إن المجلس تلقى قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في 12 يناير/كانون الثاني الجاري".

وينص القرار وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

كما فوض القرار، رئيس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.