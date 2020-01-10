ختم حياته بـ"لا إله إلا الله".. فيديو وفاة الداعية محمود عبدالباقي حديث "السوشال ميديا"

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً فيديو يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الداعية الإسلامي الحاج محمود عبدالباقي (أبو خطاب) في الكويت عن عمر ناهز 83 عاماً.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول حسن خاتمة الداعية الإسلامي الحاج أبو خطاب عبد الباقي الذي كان يخطب في جمهور من الناس خطبة دينية عن مآثر الرسول صلى الله وعليه وسلم.

والداعية الفلسطيني الحاج "أبو خطاب محمود عبد الباقي" من قرية بلعا في طولكرم توفي خلال كلمه له في جاهة زفاف أحد الشبان.

ويوثق مقطع الفيديو حديث الداعية الإسلامي الحاج أبو خطاب عبد الباقي عن مآثره مع زوجته عائشة بنت ابي بكر، وكيف كان النبي صلى الله وعليه وسلم رقيقاً رحمياً بها.

واختتم الداعية الإسلامي حياته أثناء القائه خطبة دينية قائلاً "لا إله إلا الله" بعد أن أظهر الفيديو تعرضه لضيق في التنفس ووخزة في الجسد.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مصحوباً بالكثير من التعليقات الإيجابية عن نهاية الرجل الذي أمضى حياته بين الكتب والمكتبات والمساجد والمرافق العامة داعياً إلى دين الله ومعلماً للناس طريق الهدى القويم المتمثل بالالتزام بأوامر ونواهي الله عز وجل.

وأشاد فلسطينيون وكويتيون بالداعية الإسلامي عبدالباقي وحرصه على العمل الخيري في الكويت والوطن العربي، لاسيما أنه من مؤسسي لجنة زكاة العثمان التي تعتبر من أوائل لجان الزكاة في الوطن العربي.

ودرس الداعية الإسلامي عبدالباقي الحقوق، وحصل على درجة الماجستير في الدراسات الإسلامية من جامعة الكويت، وعمل في المجال الخيري.

وكتب حساب مؤمن الصوالحي على تويتر "بحثت في حياة هذا الرجل الشيخ الداعية محمود عبدالباقي الذي توفي وهو يلقى درسا في جاهة وكانت آخر كلماته الإله إلا الله فلم أجده إلا حريصا على العبادة والدعوة وعمل الخير وحل مشاكل الناس".

وكتب الاستاذ الدكتور بسام الشطي "توفي الأخ محمود عبد اللطيف عبد الباقي وهو يلقي آخر موعظة له .. من مؤسسي لجنة زكاة العثمان منذ اكثر من 47 سنة قضاها في اعمال البر والتقوي والإصلاح بين الناس ...رحمه الله وغفر له ورفع درجته".

ونشر دكتور فرحان العبيد مقطع الفيديو الذي يوثق اللحظات الأخيرة للداعية عبدالباقي معلقاً: سبحان الله ! توفي الأخ محمود عبداللطيف أحمد عبدالباقي (ابوخطاب) من موظفي لجنة زكاة العثمان، وهو يلقي محاضرة، انتبه لآخر ما ذكر .. عن النبي ﷺ ! وآخر.

شاهدوا #حسن_الخاتمة.. سبحان الله العظيم.. يقال هذا حصل في #الكويت الليلة مع الحاج محمود عبد الباقي أبوخطاب وهو يتحدث في عقد قران شاب من آل المشارقة.. رحمه الله تعالى رحمة واسعة تعمنا.. اللهم رحمتك عفوك ورضاك يا أرحم الراحمين pic.twitter.com/QWGxSfnRqr — علاء الصالح (@AlaaElsaleh) ٩ يناير ٢٠٢٠

رحمك الله أبا خطاب محمود عبد الباقي!

في التعليق الأول لحظة وفاته رحمه الله pic.twitter.com/pK1nOwzRrj — د.أيمن البلوي (@aymanbalawiee) ٩ يناير ٢٠٢٠

سبحان الله !

توفي الأخ

محمود عبداللطيف أحمد عبدالباقي ( ابوخطاب) - من موظفي لجنة زكاة العثمان - #الكويت

وهو يلقي محاضرة

انتبه لآخر ما ذكر .. عن النبي ﷺ !



وآخر ما نطق به ..



اللهم إنَّا نسألك ميتة سوية وحسن خاتمة pic.twitter.com/4jQQEYObXd — د. فرحان بن عبيد (@Dr_Farhan_Obaid) ٩ يناير ٢٠٢٠

بحثت في حياة هذا الرجل الشيخ الداعية محمود عبدالباقي الذي توفي وهو يلقى درسا في جاهة وكانت آخر كلماته الإله إلا الله فلم أجده إلا حريصا على العبادة والدعوة وعمل الخير وحل مشاكل الناس.

رحمك الله أبا خطاب ورزقنا حسن الخاتمة مثلك. https://t.co/l55RnuKJaM — مؤمن الصوالحي (@sawalhey) ٩ يناير ٢٠٢٠