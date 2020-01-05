الاعلان عن الفائزين بمسابقة مهرجان العودة الدولي للأفلام

أعلنت الجهات المنظمة لمهرجان العودة الدولي للأفلام مساء اليوم الأحد في ختام فعالياته في قطاع غزة، عن فوز ثلاثة أفلام عن مسيرات العودة وكسر الحصار عن القطاع.

وفاز بالمركز الأول فيلم "آخر مشهد" من إنتاج شركة سكرين للإنتاج الإعلامي حيث حصلت على جائزة مالية قدرها 2500$.

وفي المركز الثاني فيلم "أخر لقطة" من إنتاج الوكالة الوطنية للإعلام حيث حصل على المركز الثاني بجائزة مالية قدرها 2000$

أما المركز الثالث من نصيب فيلم "رزان" من انتاج مجموعة منظمات دولية وحصل على جائزة مالية قدرها 1000 دولار.

يُشار إلى أن عداد الأفلام التي شاركت في مهرجان العودة الدولي بلغت 214، رشح منها 100 فيلم، ووصلت في المرحلة النهائية إلى 30 عملاً، هذه الأعمال موزّعة على فئات مختلفة.

وشارك بالفعالية التي نظّمها منتدى الإعلاميين الفلسطينيين ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية وصحفيين وممثلين عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والفرق الفائزة بمهرجان العودة الدولي.

رئيس مهرجان العودة الدولي خضر الجمالي قال: "إن الاحتلال يحاول طمس الرواية الفلسطينية بكل ما أوتي من قدرات وإمكانات مسخّرًا آلته العسكرية من خلال استهداف الإعلاميين والصحفيين".

وأشار إلى أن المهرجان يؤكد أن حقنا في العودة ثابت لا تنازل عنه، وأن الأجيال الفلسطينية لا تأبى إلا العودة لكل ربوع فلسطين".

وأوضح أن مهرجان العودة للأفلام هو لفتة جديدة لتوثيق تاريخ شعبنا من أجل الحرية والكرامة، قائلًا "نسعى لتوثيق جرائم الاحتلال وفضح جرائمه بحق شعبنا الأعزل لإيصال صورتنا ورسالتنا لكل أحرار العالم".

وقال رئيس اللجنة التحضيرية للمهرجان إبراهيم مسلم أن مهرجان العودة للأفلام جاء تتويجًا لمرحلة تاريخية عاشها شعبنا خلال مسيرات العودة ولنوصل رسالة للاحتلال أننا نحاربه فنيًّا وإعلاميًّا.

وأضاف "جاء مهرجان العودة للأفلام لنساند اللجان القانونية الدولية والمحلية بهدف فضح جرائم الاحتلال خلال مسيرات العودة.













