شاهد: عاصفة تبتلع سيارة بشكل مخيف

هاجمت عاصفة هائلة من الأعشاب الجافة، مجموعة من السيارات على الطرق السريعة في مدينة واشنطن الأمريكية وتسببت في إيقاف حركة المرور وفقدان بعض السيارات.

وحاصرت العاصفة العديد من سكان العاصمة الأمريكية في سياراتهم ليلة رأس السنة، عندما حملت رياح قوية غابة كاملة من الأعشاب الجافة لتقطع الطريق السريع في العاصمة وتتسبب في توقف حركة السير.

وغرقت العديد من الشاحنات والسيارات في أعماق الأعشاب المظلمة، مما جعلها تتوقف عن الحركة ليحاصر الركاب في داخلها.

وتجمعت أكوام الحشائش التي يتراوح ارتفاعها ما بين 20 إلى 30 قدما في بعض الأماكن، مانعة حوالي 240 سيارة تقريبا على مسافة ميل من التحرك.

وعكفت طواقم من وزارة النقل في واشنطن طوال الليل على مساعدة في تنظيف الطريق. وقالت إن الطريق أغلق لمدة 10 ساعات تقريبا وأعيد فتحه حوالي الساعة 4:30 من صباح يوم الأربعاء.

وعثرت طواقم الانقاذ على سيارة غارقة في الأعشاب لكن صاحبها قد تركها ولم يسجل حدوث أي وفيات، وفق "سي إن إن".

#tumblegeddon After 10 hours of SR 240 being closed last night on New Year’s Eve, it was opened around 0430 thanks to @WSDOT_East We still have one abandon car trapped in the tumbleweeds that was found at daylight, luckily no one was in it. pic.twitter.com/df7XbnqafE