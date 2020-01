تعرض موقع حكومي للقرصنة ونشر صورة لترامب يتلقى ضربة ايرانية

تعرض موقع حكومي أمريكي رسمي للقرصنة من قبل مجهولين، بعيد وقت قصير من تحذير أمريكي من هجمات إلكترونية على خلفية اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، من قبل الطائرات الأمريكية في بغداد.

ونشر المخترقون الذين قالوا إنهم إيرانيون، صورة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على موقع برنامج مكتبة الإيداع الفيدرالية الأمريكية وهو يتلقى لكمة في وجهه بقبضة إيرانية.

وكتب المخترقون على الموقع ذاته: "الموقع مخترق من قبل قراصنة مجموعة إيران سايبر سيكيوريتي (..) هذه ليست سوى جزء صغير من القدرات الإيرانية عبر الإنترنت".

وكانت واشنطن أعلنت الجمعة، اغتيال قائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، بالإضافة إلى قيادات في الحشد الشعبي العراقي على رأسهم أبو مهدي المهندس، في هجوم على سيارتين قرب مطار بغداد، في حين أعلنت طهران من جهتها أنها سترد بشكل قاس على الولايات المتحدة الأمريكية على عملية الاغتيال.

BREAKING: The US government's Federal Depository Library Program website has been hacked by an Iranian group. pic.twitter.com/uKbG9f3oVn