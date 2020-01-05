ارتفاع عدد قتلى قصف مقر الكلية العسكرية بطرابلس إلى 30

أعلنت وزارة الصحة الليبية، اليوم الأحد 5/1/2020، ارتفاع حصيلة قتلى القصف الذي شنه طيران أجنبي على مقر الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس إلى 30.

وذكر “مركز الطب الميداني والدعم” التابع لوزارة الصحة أن “القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية راح ضحيته 30 شهيدا وأكثر من 33 جريحا”.

وفي وقت سابق ، قال الناطق باسم وزارة الصحة في طرابلس، فوزي أونيس: “عدد من القتلى والجرحى سقطوا نتيجة قصف مقر الكلية العسكرية” بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة.

وأوضح أونيس أن “القصف استهدف السكن الخاص بطلبة الكلية العسكرية”.

وتصاعدت، في الآونة الأخيرة، الهجمات التي تستهدف المدنيين من قبل القوات الخارجية في ظل فشل مستمر في تحقيق أهداف العملية العسكرية التي أطلقتها، في 4 أبريل/نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة الليبية.