بعد انتهاء المهلة لواشنطن .. الزعيم الكوري: العالم سيشهد سلاحا جديدا قريبا

أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن بلاده انتجت سلاحاً استراتيجياً طورته بلادته وسيظهر في المستقبل القريب.

وقال كيم جونغ أون خلال اجتماع لكبار المسؤولين في حزب العمال الحاكم، الأربعاء، "سيشهد العالم سلاحا استراتيجيا جديدا ستمتلكه جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في المستقبل القريب". بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وأضاف، أن كوريا الشمالية علقت تجارب الأسلحة النووية والصواريخ البالستية العابرة للقارات لبناء الثقة في العلاقات مع واشنطن، لكن الإدارة الأمريكية ردت بتنظيم مناورات مشتركة مع كوريا الجنوبية وفرض مزيد من العقوبات على بيونغ يانغ.

وأكد أنه في ظل هذه الظروف لا يوجد ما يفرض على بلاده الالتزام باتفاقية وقف التجارب النووية، من جانب واحد. مشيراً إلى أن مدى الردع النووي لبلاده سيعتمد على الموقف المستقبلي للولايات المتحدة.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن "القلق العميق إزاء بيان كوريا، الذي أوضح نهاية الوقف الاختياري للتجارب النووية والصاروخية".

وقال في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه استيفان دوغريك، إنه يأمل بشدة ألا تستأنف الاختبارات، "تمشيا مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة".

بدوره، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريح صحفي عقب تصريحات أون، إن لديه علاقة جيدة مع زعيم كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب "لقد وقعنا اتفاقا يتحدث عن نزع السلاح النووي، وتم ذلك في سنغافورة. اعتقد أن (أون) شخص يلتزم بكلامه".

وكان الزعيم الكوري كيم، قد أمهل الإدارة الأمريكية حتى نهاية العام الماضي لتقديم مقترحات ملموسة لاستئناف المفاوضات المتوقفة.

وحذر من أن التجارب النووية واختبارات الصواريخ العابرة للقارات، ستستمر ما لم تستجب واشنطن لمطالب بلاده.