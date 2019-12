شاهد: فتاة ينقذها صراخها من الموت

سقطت امرأة أسفل جرف صخري، كانت تسير عليه قرب أحد الشواطئ الأميركية، قبل أن تدخل الشرطة بعد أن صرخت بأعلى صوتها تطلب النجدة.

وقام أحد ضباط الشرطة بنشر مقطع فيديو للمرأة، التي لم تستسلم وراحت تصرخ بأعلى صوتها طالبةً المساعدة، حيث حقق الفيديو متابعات ومشاهدات كثيرة، جعلته يحتل قضية رأي عام.

وسقطت المرأة من ارتفاع 60 متراً، حسب ما أورده تقرير الشرطة الأمريكية، التي لم تعرف سبب السقوط، حيث أنها كانت تسير على الممشى الخاص للأشخاص قرب هذا الجرف المطل على المحيط الهادي.

وأصيبت المرأة بجروح بالغة، وتم نقلها إلى مشفى قريب لتلقي العلاج.

Yesterday, @LMTLASD Deputies responded to a call just north of the light tower in the city of Rancho Palos Verdes after cries for help were heard. Along with LA County Fire, Air 5 responded and repelled down to the rocky bottom and rescued the victim.#SheriffV pic.twitter.com/eLxpF4ZPvw